Journées Européennes du Patrimoine par Mémoires de Cailloux 102 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande, 17 septembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Une visite sur le thème des savoir-faire traditionnels et de l’artisanat d’art dans la bastide.

Dès 9 ans.

RDV devant l’Office de Tourisme à 09h45..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 11:30:00. .

102 rue de la République Office de Tourisme du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A visit on the theme of traditional skills and arts and crafts in the bastide.

Ages 9 and up.

RDV in front of the Tourist Office at 09:45.

Una visita sobre el tema de los oficios tradicionales y la artesanía en la bastida.

Para niños a partir de 9 años.

RDV delante de la Oficina de Turismo a las 09:45.

Ein Rundgang zum Thema traditionelle Fertigkeiten und Kunsthandwerk in der Bastide.

Ab 9 Jahren.

Treffpunkt vor dem Office de Tourisme um 09:45 Uhr.

