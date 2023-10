Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 6 septembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Musée numérique : Collection Nationale #2

Découvrez à votre rythme, la richesse et la diversité de la Collection Nationale #2, grâce à nos nombreux partenaires tels que le Centre Pompidou, le Musée de Louvre, Universcience…et bien d’autres encore !

VR : Pompéï 360°

Venez comprendre comment l’éruption du Vésuve a détruit dans son entièreté la ville de Pompéi en Italie. Au travers d’images de synthèse, vous revivrez cette expérience volcanique inoubliable. Vous remonterez au temps de l’Antiquité et vous suivrez un père et sa fille qui tente de fuir l’explosion..

2023-09-06 fin : 2023-09-06 17:00:00. .

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Digital Museum: National Collection #2

Discover the richness and diversity of Collection Nationale #2 at your own pace, thanks to our many partners including the Centre Pompidou, Musée de Louvre, Universcience…and many more!

VR: Pompeii 360°

Understand how the eruption of Mount Vesuvius destroyed the entire city of Pompeii in Italy. Through computer-generated images, you’ll relive this unforgettable volcanic experience. Take a trip back to ancient times, and follow a father and daughter as they try to escape the explosion.

Museo Digital: Colección Nacional nº 2

Descubra la riqueza y diversidad de la Colección Nacional nº 2 a su ritmo, gracias a nuestros numerosos socios como el Centro Pompidou, el Museo del Louvre, Universcience… ¡y muchos otros!

RV: Pompeya 360

Venga a ver cómo la erupción del Vesubio destruyó toda la ciudad de Pompeya en Italia. A través de imágenes generadas por ordenador, podrá revivir esta inolvidable experiencia volcánica. Viaje a la antigüedad y siga a un padre y a su hija mientras intentan escapar de la explosión.

Digitales Museum: National Collection #2

Entdecken Sie in Ihrem eigenen Tempo den Reichtum und die Vielfalt der National Collection #2, dank unserer zahlreichen Partner wie dem Centre Pompidou, dem Musée de Louvre, Universcience…und vielen anderen!

VR: Pompeji 360°

Erfahren Sie, wie der Ausbruch des Vesuvs die gesamte Stadt Pompeji in Italien zerstört hat. Mithilfe von computergenerierten Bildern erleben Sie diese unvergessliche vulkanische Erfahrung. Sie reisen zurück in die Antike und folgen einem Vater und seiner Tochter, die versuchen, vor der Explosion zu fliehen.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT du Pays Foyen