Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république Sainte-Foy-la-Grande, 2 septembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

INEDIT NOUVELLE COLLECTION Musée numérique : COLLECTION PARIS

Riches de plus d’un million d’oeuvres d’art, les musées de la Ville de Paris réunissent des collections exceptionnelles par leur diversité et leur qualité. Ces collections sont toutes des témoins de l’histoire de Paris et de l’évolution de son patrimoine, de ses grandes figures et, plus généralement, de la place accordée à l’art et à la culture tout au long de son développement. Paris Musées vous propose de voyager au travers de cette collection de plus de 500 oeuvres pluridisciplinaires et de découvrir l’émulation artistique parisienne à travers les âges. Beaux-arts, mode et arts décoratifs se côtoient et se répondent afin de rendre hommage à la ville lumière.

Session de réalité virtuelle : Bayreuth, « le temple de Wagner »

À la fin du dix-neuvième siècle, le compositeur Richard Wagner décide de construire à Bayreuth….

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



INEDIT NEW COLLECTION Digital Museum: PARIS COLLECTION

With over a million works of art, the museums of the City of Paris have assembled collections of exceptional diversity and quality. These collections all bear witness to the history of Paris and the evolution of its heritage, its great figures and, more generally, the place given to art and culture throughout its development. Paris Musées invites you to take a journey through this collection of over 500 multi-disciplinary works, and discover Parisian artistic emulation through the ages. Fine art, fashion and decorative arts rub shoulders and respond to each other in a tribute to the City of Light.

Virtual reality session: Bayreuth, « the temple of Wagner

At the end of the nineteenth century, the composer Richard Wagner decided to build a…

NUEVA COLECCIÓN Museo digital: COLECCIÓN PARÍS

Con más de un millón de obras de arte, los museos de la Ciudad de París reúnen colecciones excepcionales por su diversidad y calidad. Todas estas colecciones son testimonio de la historia de París y de la evolución de su patrimonio, de sus grandes personajes y, más en general, del lugar que se ha dado al arte y a la cultura a lo largo de su desarrollo. Los Museos de París le invitan a realizar un viaje a través de esta colección de más de 500 obras multidisciplinares y a descubrir la emulación artística parisina a través de los tiempos. Bellas artes, moda y artes decorativas se codean e interactúan para rendir homenaje a la Ciudad de la Luz.

Sesión de realidad virtual: Bayreuth, « el templo de Wagner

A finales del siglo XIX, el compositor Richard Wagner decidió construir un…

INEDIT NEUE COLLECTION Digitales Museum: COLLECTION PARIS

Die Museen der Stadt Paris sind reich an über einer Million Kunstwerken und verfügen über Sammlungen, die aufgrund ihrer Vielfalt und Qualität außergewöhnlich sind. Diese Sammlungen sind alle Zeugen der Geschichte von Paris und der Entwicklung seines Kulturerbes, seiner großen Persönlichkeiten und ganz allgemein des Stellenwerts, der der Kunst und der Kultur im Laufe seiner Entwicklung eingeräumt wurde. Paris Musées lädt Sie ein, durch diese Sammlung von über 500 multidisziplinären Werken zu reisen und die Pariser Kunstszene im Laufe der Zeit zu entdecken. Die Kunst, die Mode und die dekorativen Künste stehen nebeneinander und antworten aufeinander, um der Stadt des Lichts zu huldigen.

Virtuelle Realität: Bayreuth, « der Tempel Wagners »

Ende des neunzehnten Jahrhunderts beschloss der Komponist Richard Wagner, in Bayreuth…

