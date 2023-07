Tentacule & Libellule – Atelier Crochet Découverte 102 Grande Rue Aubusson Catégories d’Évènement: Aubusson

Creuse Tentacule & Libellule – Atelier Crochet Découverte 102 Grande Rue Aubusson, 26 août 2023, Aubusson. Aubusson,Creuse Découverte des points de bases.

Confection d’un bijoux ou grigri de sac au crochet.

1 pelote de coton OFFERTE. – Matériel fourni

– à partir de 13 ans.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 14:30:00. EUR.

102 Grande Rue

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Discover basic stitches.

Crochet jewelry or bag grigri.

1 ball of cotton FREE. – Materials supplied

– from 13 years old Descubre los puntos básicos.

Creación de una joya o bolsa de ganchillo grigri.

1 ovillo de algodón GRATIS. – Materiales suministrados

– a partir de 13 años Entdeckung der grundlegenden Stiche.

Herstellung eines gehäkelten Schmuckstücks oder Taschengrigris.

1 Baumwollknäuel GRATIS. – Material wird gestellt

– ab 13 Jahren Mise à jour le 2023-04-13 par OT Aubusson-Felletin Détails Catégories d’Évènement: Aubusson, Creuse Autres Lieu 102 Grande Rue Adresse 102 Grande Rue Ville Aubusson Departement Creuse Lieu Ville 102 Grande Rue Aubusson

102 Grande Rue Aubusson Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubusson/