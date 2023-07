Tentacule & Libellule – Atelier Couture Brodée 102 Grande Rue Aubusson, 23 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Réalisation d’un sac réversible traditionnellement utilisé pour le transport de riz, que nous allons détourner de façon unique! Technique Sashiko

– Matériel fourni

– à partir de 13 ans.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 18:00:00. EUR.

102 Grande Rue

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Creation of a reversible bag traditionally used for transporting rice, which we are going to divert in a unique way! Sashiko technique

– Materials supplied

– for ages 13 and up

Creación de una bolsa reversible utilizada tradicionalmente para transportar arroz, ¡que vamos a transformar de una forma única! Técnica Sashiko

– Materiales proporcionados

– a partir de 13 años

Wir stellen eine Wendetasche her, die traditionell für den Transport von Reis verwendet wird. Wir werden sie auf einzigartige Weise zweckentfremden! Sashiko-Technik

– Material wird zur Verfügung gestellt

– ab 13 Jahren

