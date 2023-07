Tentacule & Libellule – Atelier Modelage 102 Grande Rue Aubusson, 22 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Confection d’un bijoux original.

Technique de modelage en pâte polymère.

– Matériel fourni

– à partir de 5 ans.

2023-07-22

102 Grande Rue

Aubusson 23200 Creuse



Creation of original jewelry.

Polymer clay modeling technique.

– Materials supplied

– for ages 5 and up

Realización de joyas originales.

Técnicas de modelado en arcilla polimérica.

– Materiales suministrados

– a partir de 5 años

Anfertigung eines originellen Schmuckstücks.

Modelliertechnik aus Polymerpaste.

– Material wird zur Verfügung gestellt

– ab 5 Jahren

