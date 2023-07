Tentacule & Libellule – Atelier Diorama 102 Grande Rue Aubusson, 8 juillet 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Réalisation d’un diorama en papier et cadre en bois.

Technique de dessin, peinture, découpage et collage miniature.

– Matériel fourni

– à partir de 13 ans.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 16:00:00. EUR.

102 Grande Rue

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Creation of a paper diorama with a wooden frame.

Miniature drawing, painting, cutting and collage techniques.

– Materials supplied

– from age 13

Creación de un diorama utilizando papel y un marco de madera.

Técnicas de dibujo en miniatura, pintura, recorte y collage.

– Materiales suministrados

– a partir de 13 años

Herstellung eines Dioramas aus Papier und Holzrahmen.

Technik des Zeichnens, Malens, Schneidens und Collagierens von Miniaturen.

– Material wird zur Verfügung gestellt

– ab 13 Jahren

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Aubusson-Felletin