Tentacule & Libellule – Atelier Photographie Argentique 102 Grande Rue Aubusson, 26 juin 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Découvrir les bases du tirage argentique en noir et blanc.

Un vieux négatif noir et blanc traîne dans votre tiroir.

Venez le tirer sur papier argentique comme avant !

– Matériel fourni

– à partir de 13 ans.

2023-06-26 fin : 2023-06-26 18:00:00. EUR.

102 Grande Rue

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Discover the basics of black & white silver printing.

You’ve got an old black-and-white negative sitting in your drawer.

Come and print it on silver halide paper just like before!

– Equipment supplied

– for ages 13 and up

Descubre los fundamentos de la impresión en blanco y negro con plata.

Tienes un viejo negativo en blanco y negro guardado en el cajón.

¡Ven a imprimirlo en papel de haluro de plata como antes!

– Material proporcionado

– a partir de 13 años

Entdecken Sie die Grundlagen des analogen Schwarz-Weiß-Drucks.

Ein altes Schwarz-Weiß-Negativ liegt in Ihrer Schublade.

Kommen Sie und ziehen Sie es wie früher auf Silberpapier ab!

– Material wird zur Verfügung gestellt

– ab 13 Jahren

