Tentacule & Libellule – Atelier Dessin adulte 102 Grande Rue Aubusson, 10 juin 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Venez dessiner un gribouillis créatif.

Accompagné par un artiste illustrateur professionnel.

– Matériel fourni

– à partir de 13 ans.

2023-06-10 fin : 2023-06-10 18:30:00. EUR.

102 Grande Rue

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and draw a creative doodle.

Accompanied by a professional illustrator.

– Materials provided

– for ages 13 and up

Ven a dibujar un garabato creativo.

Acompañado por un ilustrador profesional.

– Materiales proporcionados

– a partir de 13 años

Kommen Sie und zeichnen Sie ein kreatives Kritzelbild.

Begleitet von einem professionellen Illustrationskünstler.

– Material wird zur Verfügung gestellt

– ab 13 Jahren

