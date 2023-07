Tentacule & Libellule – Le Croche’thé des Pipelettes 102 Grande Rue Aubusson, 8 mai 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Rencontre créative entre passionnés, pour continuer vos ouvrages en cours, (crochet, tricot, peinture, laine cardée, dessin, couture à la main, etc.) autour d’un thé offert par Tentacule et Libellule ! Anglais & Français

– Chaque 1er Lundi du mois

– Gratuit

– Réservation obligatoire

– Places limitées.

2023-05-08 fin : 2023-05-08 17:00:00. EUR.

102 Grande Rue

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A creative get-together for enthusiasts, to continue your work in progress (crochet, knitting, painting, carded wool, drawing, hand-sewing, etc.) over a cup of tea provided by Tentacule et Libellule! English & French

– Every 1st Monday of the month

– Free

– Reservations required

– Limited places

Un encuentro creativo para que los aficionados puedan continuar con sus trabajos en curso (ganchillo, punto, pintura, lana cardada, dibujo, costura a mano, etc.) mientras toman una taza de té ofrecida por Tentacule et Libellule Francés e inglés

– El primer lunes de cada mes

– Gratis

– Imprescindible reservar

– Plazas limitadas

Kreatives Treffen zwischen leidenschaftlichen Hobbyisten, um Ihre angefangenen Werke (Häkeln, Stricken, Malen, Kardierwolle, Zeichnen, Handnähen usw.) bei einem von Tentacule et Libellule angebotenen Tee fortzusetzen! Englisch & Französisch

– Jeden 1. Montag im Monat

– Kostenlos

– Reservierung ist erforderlich

– Begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Aubusson-Felletin