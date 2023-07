Tentacule & Libellule – Atelier Dessin Peinture 102 Grande Rue Aubusson, 6 mai 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Apprentissage du dessin technique d’après nature morte (vivante) ! Prévoir une blouse salissable à enfiler par dessus vos vêtement, ça va barbouiller sec !

– Matériel fourni

– à partir de 5 ans.

2023-05-06 fin : 2023-05-06 12:00:00. EUR.

102 Grande Rue

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Learn technical drawing from still life! Make sure you have a smock you can get dirty in over your clothes – it’s going to get messy!

– Materials supplied

– from age 5

Aprende dibujo técnico a partir de naturalezas muertas Asegúrate de tener un delantal sucio para ponerte encima de la ropa, ¡se va a ensuciar!

– Material suministrado

– a partir de 5 años

Erlernen des technischen Zeichnens nach Stillleben (lebend)! Ein schmutziger Kittel, den du über deine Kleidung ziehen kannst, denn es wird trocken verschmiert!

– Material wird zur Verfügung gestellt

– ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Aubusson-Felletin