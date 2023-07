Tentacule & Libellule – Cours de CROCHET 102 Grande Rue Aubusson, 14 avril 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Cours de crochet par Tentacule & Libellule

– les vendredis de 17h30 à 19h

– adultes et ados 13 ans et +

Apprentissage du crochet

Accompagnement à la confection de projets personnalisés.

102 Grande Rue

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Crochet classes by Tentacule & Libellule

– fridays, 5:30 pm to 7 pm

– adults and teens 13+ years

Learn to crochet

Help with making personalized projects

Clases de ganchillo de Tentacule & Libellule

– viernes de 17:30 a 19:00

– adultos y adolescentes a partir de 13 años

Aprender a hacer ganchillo

Ayuda para realizar proyectos personalizados

Häkelkurs von Tentakel & Libelle

– freitags von 17:30 bis 19:00 Uhr

– erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren

Erlernen des Häkelns

Begleitung bei der Anfertigung von personalisierten Projekten

