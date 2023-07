Tentacule & Libellule – Cours CRÉATIF 102 Grande Rue Aubusson, 12 avril 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Cours créatif enfants par Tentacule & Libellule

– Les mercredis de 14h à 16h

– Enfants 5 ans et +

– 95€ / trimestre soit 7.91€ le cours (- 10% sur le cours trimestriel pour le 2ème enfant de la fratrie)

Cette année les enfants auront pour programme la diversité dans l’art, s’épanouir dans sa créativité, prendre confiance et conscience de leurs compétences artistiques !.

2023-04-12 fin : 2023-04-12 16:00:00. EUR.

102 Grande Rue

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Children’s creative classes by Tentacule & Libellule

– Wednesdays from 2 to 4 pm

– Children aged 5 and over

– 95? / trimester or 7.91? per class (-10% on the trimester class for the 2nd child in a sibling)

This year’s program will focus on diversity in art, creative self-fulfillment, confidence and awareness of artistic skills!

Clases creativas para niños de Tentacule & Libellule

– Miércoles de 14:00 a 16:00

– Niños a partir de 5 años

– 95 / trimestre, es decir, 7,91 euros por clase (-10% sobre la clase trimestral para el 2º niño de un grupo de hermanos)

Este año, el programa de los niños se centrará en la diversidad en el arte, el desarrollo de su creatividad y el fomento de la confianza y la conciencia de sus habilidades artísticas

Kreativkurs für Kinder von Tentacle & Libellule

– Mittwochs von 14h bis 16h

– Kinder ab 5 Jahren

– 95? / Quartal, d.h. 7,91? pro Kurs (-10% auf den Quartalskurs für das zweite Kind der Geschwister)

Dieses Jahr werden die Kinder die Vielfalt in der Kunst kennenlernen, sich in ihrer Kreativität entfalten, Selbstvertrauen gewinnen und sich ihrer künstlerischen Fähigkeiten bewusst werden!

