Rencontres Musicales Internationales des Graves – Concert « Paris, cité lumière » 102 Chemin de Mignoy Léognan, 27 juillet 2023, Léognan.

Musiciens virtuoses et une légende du cinéma français dans un écrin de châteaux bordelais : des soirées d’été parfaites avec les Rencontres Musicales Internationales des Graves et sa 23ème édition – À TRAVERS LES CITÉS ENCHANTÉES.

Le 27 juillet, RECITAL POETIQUE Paris Cité Lumière

avec nos invités d’Honneur Brigitte FOSSEY et Patrice FONTANAROSA.

C’est un dialogue entre le texte et la musique.

L’art littéraire poétique et romanesque français, célébré par la parole vive et enjouée de Brigitte Fossey fusionne avec le langage universel de la musique, servi idéalement par Patrice Fontanarosa au violon et Vincent Balse au piano.

Extraits littéraires : A. de Musset, A. Rimbaud, C. Baudelaire, V. Hugo…

Extraits musicaux : C. Debussy, M. Ravel, G. Fauré, E. Ysaye, C. Franck, J. Brahms…

À l’issue du concert une dégustation de vins du Domaine de Chevalier est offerte par la famille Bernard..

102 Chemin de Mignoy Domaine de Chevalier

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Virtuoso musicians and a French film legend set against a backdrop of Bordeaux châteaux: perfect summer evenings with the Rencontres Musicales Internationales des Graves and its 23rd edition – À TRAVERS LES CITÉS ENCHANTÉES.

On 27 July, RECITAL POETIQUE Paris Cité Lumière

with our guests of honour Brigitte FOSSEY and Patrice FONTANAROSA.

It’s a dialogue between text and music.

The French literary art of poetry and novels, celebrated by Brigitte Fossey’s lively and playful lyrics, merges with the universal language of music, ideally served by Patrice Fontanarosa on violin and Vincent Balse on piano.

Literary excerpts: A. de Musset, A. Rimbaud, C. Baudelaire, V. Hugo…

Musical excerpts: C. Debussy, M. Ravel, G. Fauré, E. Ysaye, C. Franck, J. Brahms…

After the concert, a tasting of Domaine de Chevalier wines will be offered by the Bernard family.

Músicos virtuosos y una leyenda del cine francés en un marco de castillos bordeleses: veladas de verano perfectas con los Rencontres Musicales Internationales des Graves y su 23ª edición – À TRAVERS LES CITÉS ENCHANTÉES.

El 27 de julio, RECITAL POÉTIQUE Paris Cité Lumière

con nuestros invitados de honor Brigitte FOSSEY y Patrice FONTANAROSA.

Es un diálogo entre texto y música.

El arte literario francés de la poesía y la novela, celebrado por las letras vivas y juguetonas de Brigitte Fossey, se funde con el lenguaje universal de la música, idealmente servido por Patrice Fontanarosa al violín y Vincent Balse al piano.

Fragmentos literarios: A. de Musset, A. Rimbaud, C. Baudelaire, V. Hugo…

Fragmentos musicales: C. Debussy, M. Ravel, G. Fauré, E. Ysaye, C. Franck, J. Brahms…

Tras el concierto, la familia Bernard ofrecerá una degustación de vinos Domaine de Chevalier.

Virtuose Musiker und eine französische Filmlegende inmitten der Schlösser von Bordeaux: Perfekte Sommerabende mit den Rencontres Musicales Internationales des Graves und ihrer 23. Ausgabe? DURCH DIE ZAUBERHAFTEN STÄDTE.

Am 27. Juli, RECITAL POETIQUE Paris Cité Lumière

mit unseren Ehrengästen Brigitte FOSSEY und Patrice FONTANAROSA.

Es ist ein Dialog zwischen Text und Musik.

Die literarische Kunst der französischen Poesie und Romantik, zelebriert von Brigitte Fosseys lebhaften und verspielten Worten, verschmilzt mit der universellen Sprache der Musik, ideal serviert von Patrice Fontanarosa an der Violine und Vincent Balse am Klavier.

Literarische Auszüge: A. de Musset, A. Rimbaud, C. Baudelaire, V. Hugo?

Musikalische Auszüge: C. Debussy, M. Ravel, G. Fauré, E. Ysaye, C. Franck, J. Brahms?

Im Anschluss an das Konzert bietet die Familie Bernard eine Weinprobe mit Weinen der Domaine de Chevalier an.

