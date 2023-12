Atelier réparation 102 Avenue Henry Chéron Caen, 20 janvier 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20 18:00:00

Petits appareils en panne ? Vêtements abîmés ?

Vous voulez les réparer, mais vous ne savez pas faire ?

Vous pouvez leur offrir une seconde vie grâce aux bénévoles de la Générale Marabille, du Labo du Partage et de Vent d’ouest, qui vous accompagneront dans la réparation.

Attention : derniers objets accueillis à 17h15. L’atelier baissera le rideau à 18h.

Pour contribuer à l’atelier, une adhésion à prix libre à La Générale Marabille sera demandée sur place. Vous pouvez en complément faire un don à Vent d’Ouest..

102 Avenue Henry Chéron Ancienne mairie de Venoix

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Caen la Mer