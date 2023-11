Atelier de fabrication de sapins en palettes 102 Avenue Henry Chéron Caen, 18 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

L’équipe de La Recyclette vous propose un atelier de fabrication de sapins en palettes samedi 18 novembre entre 14h et 18h.

Plusieurs créneaux sont proposés :14h15h16h.

Inscription obligatoire sur le site internet ou par téléphone au 06 09 64 73 89. 4 personnes maximum par créneau. Si vous en avez, apportez des lunettes de chantier et des gants.

Envie d’aider à la préparation ? Vous pouvez le dimanche 12 novembre venir aider à désosser les palettes.

Le saviez-vous ? (données France)

Chaque année, plus de 6 millions de sapins sont vendus. Le sapin, c’est 52% des émissions de gaz à effet de serre des décorations de Noël.

Nous offrons 300 millions de cadeaux à Noël. Mais 27% d’entre nous déclarent avoir reçu des cadeaux qu’ils n’utilisent jamais. Ce sont 12 millions de cadeaux jugés inutiles, dont 1 million qui passeraient directement à la poubelle.

2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

102 Avenue Henry Chéron Ancienne mairie de Venoix

Caen 14000 Calvados Normandie



La Recyclette’s team invites you to a pallet tree-making workshop on Saturday November 18 between 2pm and 6pm.

Several timeslots are available: 14h15h16h.

Registration required on the website or by phone 06 09 64 73 89. maximum 4 people per slot. If you have them, please bring goggles and gloves.

Want to help prepare? On Sunday, November 12, you can come and help bone the pallets.

Did you know?

Every year, over 6 million Christmas trees are sold. Christmas trees account for 52% of greenhouse gas emissions from Christmas decorations.

We give 300 million presents at Christmas. But 27% of us claim to have received gifts we never use. That’s 12 million gifts deemed useless, 1 million of which would go straight into the garbage can

El equipo de La Recyclette organiza el sábado 18 de noviembre, de 14.00 a 18.00 h, un taller de fabricación de árboles con palets.

Hay varias franjas horarias disponibles: de 14.15 a 16.00 h.

Inscripción previa en la página web o por teléfono llamando al 06 09 64 73 89. máximo 4 personas por sesión. Si dispone de ellas, traiga gafas y guantes.

¿Quieres ayudar en los preparativos? El domingo 12 de noviembre puedes venir a ayudar a deshuesar los palés.

¿Lo sabías?

Cada año se venden más de 6 millones de árboles de Navidad. Los árboles de Navidad representan el 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la decoración navideña.

En Navidad hacemos 300 millones de regalos. Pero el 27% de nosotros decimos que hemos recibido regalos que nunca utilizamos. Son 12 millones de regalos considerados inútiles, de los cuales 1 millón iría directamente a la basura

Das Team von La Recyclette bietet Ihnen am Samstag, den 18. November zwischen 14 und 18 Uhr einen Workshop zur Herstellung von Tannenbäumen aus Paletten an.

Es werden mehrere Zeitfenster angeboten:14h15h16h.

Anmeldung auf der Website oder per Telefon unter 06 09 64 73 89 erforderlich. maximal 4 Personen pro Slot. Falls vorhanden, bringen Sie bitte eine Baubrille und Handschuhe mit.

Lust, bei den Vorbereitungen zu helfen? Sie können am Sonntag, den 12. November kommen und beim Ausbeinen der Paletten helfen.

Wussten Sie schon (Daten aus Frankreich)?

Jedes Jahr werden mehr als 6 Millionen Tannenbäume verkauft. Auf den Tannenbaum entfallen 52% der Treibhausgasemissionen der Weihnachtsdekoration.

Wir verschenken 300 Millionen Geschenke zu Weihnachten. Aber 27% von uns geben an, dass sie Geschenke erhalten haben, die sie nie benutzen. Das sind 12 Millionen Geschenke, die als nutzlos angesehen werden, von denen 1 Million direkt in den Müll wandern würde

Mise à jour le 2023-11-10 par Calvados Attractivité