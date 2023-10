Conférence – discussion : « Tout » sur la réparation 102 Avenue Henry Chéron Caen, 20 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Quand réparer ? Quelles aides ? Quels acteurs ?

Conférence – discussion

Bonus réparation ? Réseau des Répar’acteurs ‍ ? Eco-organismes ♻️ ?

La Recyclette*, à l’occasion des premières Journées Nationales de la Réparation, vous a préparé une conférence pour savoir comment faire et où vous adresser, avec : ‍ Ema JEANNE, du comité régional des acteurs du réemploi (CRAR) ‍ Alice LANOS, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) ‍ Thibault MOUTON, bénévole-réparateur

*La Recyclette est le tiers-lieu du réemploi des quartiers sud-ouest de Caen, initié par l’association Vent d’ouest.

Vous pourrez poser toutes vos questions et vous avez des chances d’avoir des réponses

Entrée libre. Événement gratuit.

Si vous avez envie, vous pouvez participer à l’apéro partagé « auberge espagnole » à la fin (apportez de quoi boire et grignoter + vos verres).

2023-10-20 18:30:00 fin : 2023-10-20 20:00:00. .

102 Avenue Henry Chéron Ancienne mairie de Venoix

Caen 14000 Calvados Normandie



When to repair? What help is available? Who should be involved?

conference – discussion

Repair bonus ? Répar’acteurs network ????? Eco-organizations ??? ?

La Recyclette*, on the occasion of the first Journées Nationales de la Réparation (National Repair Days), has prepared a conference for you to find out what to do and where to go, with: Ema JEANNE, from the Comité régional des acteurs du réemploi (CRAR) Alice LANOS, from the Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) Thibault MOUTON, volunteer-repairer

*La Recyclette is the third-party recycling center for Caen’s south-western districts, initiated by the Vent d’Ouest association.

You can ask all your questions, and chances are you’ll get some answers?

Free admission. Free event.

If you feel like it, you’re welcome to join us for a shared « auberge espagnole » aperitif at the end (bring your own drinks and nibbles).

¿Cuándo reparar? ¿Qué ayuda hay disponible? ¿Quién debe intervenir?

conferencia – debate

Bonus de réparation ? Répar’acteurs network ???? Eco-organizaciones ?

Con motivo de las primeras Jornadas Nacionales de la Reparación, La Recyclette* ha organizado una conferencia para ayudarte a saber qué hacer y dónde ir, con: Ema JEANNE, del Comité régional des acteurs du réemploi (CRAR) Alice LANOS, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) Thibault MOUTON, reparador voluntario

*La Recyclette es el centro de reciclaje para terceros de los barrios del suroeste de Caen, creado por la asociación Vent d’Ouest.

Podrá hacer todas sus preguntas y lo más probable es que obtenga algunas respuestas..

Entrada gratuita. Evento gratuito.

Si le apetece, puede unirse al aperitivo « auberge espagnole » al final (traiga sus propias bebidas y aperitivos).

Wann sollte man reparieren? Welche Hilfen gibt es? Welche Akteure?

???Vortrag – Diskussion ???

Bonus für Reparaturen ? Netzwerk der « Répar’acteurs » ???? Öko-Organisationen ???

La Recyclette* hat anlässlich der ersten Nationalen Tage der Reparatur eine Konferenz vorbereitet, um Ihnen zu zeigen, was Sie tun können und an wen Sie sich wenden können, mit:???Ema JEANNE vom Regionalkomitee der Akteure der Wiederverwendung (CRAR)???Alice LANOS von der Handwerkskammer (CMA)???Thibault MOUTON, ehrenamtlicher Reparateur

*La Recyclette ist der dritte Ort der Wiederverwendung in den südwestlichen Stadtvierteln von Caen, der vom Verein Vent d’ouest initiiert wurde.

Sie können alle Ihre Fragen stellen und haben gute Chancen, Antworten zu erhalten?

Der Eintritt ist frei. Kostenlose Veranstaltung.

Wenn Sie Lust haben, können Sie am Ende am gemeinsamen Aperitif « auberge espagnole » teilnehmen (bringen Sie etwas zum Trinken und Knabbern mit + Ihre Gläser).

