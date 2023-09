Atelier réparation vélo 102 Avenue Henry Chéron Caen, 7 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Pour commencer l’année sur un bon… cycle*, Thomas et Cie, de Vent d’Ouest, vous aideront à réviser ou réparer vos vélos. Ils arrivent à 10h et repartent à 13h.

Lieu : dans la cour de l’ancienne mairie de Venoix, 102 avenue Henry Chéron. Une activité La Recylette

*oui, il y a un jeu de mots.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 13:00:00. .

102 Avenue Henry Chéron

Caen 14000 Calvados Normandie



To start the year on a good… cycle*, Thomas et Cie, from Vent d’Ouest, will help you overhaul or repair your bikes. They arrive at 10am and leave at 1pm.

Location: in the courtyard of the former Venoix town hall, 102 avenue Henry Chéron. A La Recylette activity

*yes, there’s a pun?

Para empezar el año con buen pie*, Thomas et Cie, de Vent d’Ouest, le ayudarán a revisar o reparar sus bicicletas. Llegan a las 10 h y se van a las 13 h.

Lugar: en el patio del antiguo ayuntamiento de Venoix, 102 avenue Henry Chéron. Una actividad de La Recylette

*sí, hay un juego de palabras..

Um das Jahr mit einem guten… Fahrrad* zu beginnen, helfen Ihnen Thomas und Co. von Vent d’Ouest dabei, Ihre Fahrräder zu überholen oder zu reparieren. Sie kommen um 10 Uhr und gehen um 13 Uhr.

Ort: im Hof des ehemaligen Rathauses von Venoix, 102 avenue Henry Chéron. Eine Aktivität La Recylette

*ja, gibt es ein Wortspiel?

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité