Apéro découverte La Recyclette 102 Avenue Henry Chéron Caen, 6 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

La Recyclette est un projet de tiers-lieu du réemploi dans les quartiers sud-ouest de Caen, avec 3 piliers :Prêt et don d’objets RéparationRecyclerie

L’équipe de La Recyclette vous invite à un apéro-découverte vendredi 6 octobre prochain. A cette occasion, elle vous informera sur :

les avancées du projetles activités et ateliers à venirle lancement du prêt d’objets dans le quartier

Vous pourrez poser vos questions, découvrir le système de prêts entre particuliers et partager vos idées.

Et pour être dans l’esprit Recyclette : chacun apporte de quoi boire et grignoter, et on partage ! (pensez à vos verres et Cie, vaisselle jetable « malvenue »).

2023-10-06 18:30:00 fin : 2023-10-06 20:00:00. .

102 Avenue Henry Chéron

Caen 14000 Calvados Normandie



La Recyclette is a project for a third-party reuse center in Caen’s south-western neighborhoods, with 3 pillars: Lending and donating objects RepairingRecycling

The La Recyclette team invites you to a discovery aperitif on Friday, October 6. On this occasion, we will inform you about :

project progressupcoming activities and workshopsthe launch of object lending in the neighborhood

You’ll be able to ask questions, find out about the private lending system and share your ideas.

And to get into the Recyclette spirit: everyone brings a drink and a snack, and we share! (Don’t forget your glasses, disposable crockery, etc.).

La Recyclette es un proyecto de creación de un centro de reciclaje para terceros en los barrios del suroeste de Caen, con 3 pilares:Préstamo y donación de objetosReparaciónReciclaje

El equipo de La Recyclette le invita a un aperitivo de descubrimiento el viernes 6 de octubre. Estaremos allí para contarle todo sobre :

los avances del proyectolas futuras actividades y talleresel lanzamiento del préstamo de objetos en el barrio

Podrá hacernos preguntas, informarse sobre el sistema de préstamo privado y compartir sus ideas.

Y para entrar en el espíritu Recyclette: cada uno trae una bebida y un tentempié, ¡y compartimos! (No olvides los vasos y toda esa « inoportuna » vajilla desechable).

La Recyclette ist ein Projekt für einen dritten Ort der Wiederverwendung in den südwestlichen Vierteln von Caen, mit drei Säulen:Verleih und Spende von Gegenständen ReparaturRecyclerie

Das Team von La Recyclette lädt Sie am Freitag, den 6. Oktober, zu einem Aperitif mit Entdeckungsreise ein. Bei dieser Gelegenheit wird es Sie informieren über :

die Fortschritte des Projektsdie bevorstehenden Aktivitäten und Workshopsdie Einführung des Objektverleihs in der Nachbarschaft

Sie können Ihre Fragen stellen, das Leihsystem zwischen Privatpersonen kennenlernen und Ihre Ideen mit anderen teilen.

Und um dem Geist des Recycelns zu entsprechen: Jeder bringt etwas zum Trinken und Knabbern mit, und wir teilen! (Denken Sie an Gläser und Co, « unwillkommenes » Einweggeschirr).

