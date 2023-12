Courses d’obstacles 1018, avenue de l’Hippodrome Mont-de-Marsan, 9 décembre 2023 13:00, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

8 courses d’obstacles au programme. Restauration sur place à partir de midi avec la Grange de Bélis (réservation au 07 88 71 19 01)..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

1018, avenue de l’Hippodrome Hippodrome des Grands Pins

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



8 obstacle courses on the program. Catering on site from midday with the Grange de Bélis (reservation on 07 88 71 19 01).

8 carreras de obstáculos en el programa. Restauración in situ a partir de mediodía con la Grange de Bélis (reserva en el 07 88 71 19 01).

8 Hindernisläufe auf dem Programm. Verpflegung vor Ort ab 12 Uhr mit der Grange de Bélis (Reservierung unter 07 88 71 19 01).

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Mont-de-Marsan