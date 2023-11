Thé dansant 1011 route de Constantine Mées, 25 janvier 2024, Mées.

Mées,Landes

Venez danser dans un domaine hispano-landais atypique, entouré d’animaux à 4 pattes au cœur de la forêt landaise.

Après-midi animé par la musicienne et chanteuse Chantal Soulu..

2024-01-25 fin : 2024-01-25 18:00:00. EUR.

1011 route de Constantine Domaine El Campo

Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and dance in an atypical Hispano-Irish estate, surrounded by 4-legged animals in the heart of the Landes forest.

Afternoon entertainment by musician and singer Chantal Soulu.

Venga a bailar toda la noche en una insólita finca hispano-irlandesa, rodeada de animales de 4 patas en el corazón del bosque de las Landas.

Tarde amenizada por el músico y cantante Chantal Soulu.

Tanzen Sie in einem atypischen spanisch-ländischen Anwesen, das von vierbeinigen Tieren im Herzen des Landes-Waldes umgeben ist.

Der Nachmittag wird von der Musikerin und Sängerin Chantal Soulu gestaltet.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Grand Dax