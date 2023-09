Soirée années 80 1011 route de Constantine Mées, 22 septembre 2023, Mées.

Mées,Landes

Vibrez avec DISCO INFERNO, le meilleur de la musique des années 70 & 80’s by MF Mansas.

Dès 16h Exposition de voitures anciennes.

Dès 18h au bar des planches de charcuteries, fromages, pâtés à consommer sur place..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

1011 route de Constantine Domaine El Campo

Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Vibrate to DISCO INFERNO, the best of 70’s & 80’s music by MF Missas.

From 4pm, vintage car show.

From 6pm at the bar, charcuterie, cheese and pâté platters to be eaten on the spot.

Disfruta de DISCO INFERNO, la mejor música de los 70 y 80 de la mano de MF Mansas.

A partir de las 16h Exposición de coches de época.

A partir de las 18h en el bar, charcutería, quesos y patés estarán disponibles para comer in situ.

Vibrieren Sie mit DISCO INFERNO, der besten Musik der 70er & 80er Jahre von MF Mansas.

Ab 16 Uhr Ausstellung von Oldtimern.

Ab 18 Uhr an der Bar Wurst-, Käse- und Pastetenbretter zum Verzehr vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Grand Dax