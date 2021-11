Marseille Baby Club Bouches-du-Rhône, Marseille 10+1 Years – Traumer + Lylou Dallas + Immek Baby Club Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

10+1 Years – Traumer + Lylou Dallas + Immek Baby Club, 26 novembre 2021, Marseille. 10+1 Years – Traumer + Lylou Dallas + Immek

Baby Club, le vendredi 26 novembre à 23:55

Voilà maintenant 11 ans que notre club rayonne, 11 ans que passionnément nous vous transmettons notre amour pour la musique… Pour cette année un peu particulière, nous avons décidé de fêter nos 10ans + 1. Pour ce dernier soir d’anniversaire il nous paraissait plus qu’évident que de recevoir notre grand ami Traumer. Originaire d’Avignon, cet artiste allie à merveille techno puissante et techno mélodique . Membre de Gettraum, il expose son art avec volupté. C’est avec lui que vous serez hypnotisé ce vendredi pour célébrer une dernière fois notre anniversaire ensemble. Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 06 41 02 53 55 – LINE UP – Traumer -> [https://soundcloud.com/traumer](https://soundcloud.com/traumer) Lylou Dallas -> [https://soundcloud.com/lylou-dallas](https://soundcloud.com/lylou-dallas) Immek -> [https://soundcloud.com/immek](https://soundcloud.com/immek) – INFORMATIONS – L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. -BILLETTERIE- Preventes en ligne : Sur place : 25€ Capacité limitée, réservations fortement conseillées ♫CLUBBING♫ Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T23:55:00 2021-11-26T06:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Baby Club Adresse 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Baby Club Marseille