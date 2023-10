Exposition | Ils exposent aussi ! 101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil, 23 septembre 2023, Creil.

Creil,Oise

Du 23 septembre au 21 octobre 2023 l’exposition des professeurs de l’Espace Henri Matisse se tiendra dans la galerie ! Ces artistes et enseignants passionnés, sont également des créateurs accomplis qui ont repoussé les frontières de l’art à travers leur travail inspirant. Gratuit, sans réservation..

2023-09-23 fin : 2023-10-21 17:00:00. 0 .

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



From September 23 to October 21, 2023, the Espace Henri Matisse teachers’ exhibition will be held in the gallery! These passionate artists and teachers are also accomplished creators who have pushed back the boundaries of art through their inspiring work. Free, no reservation required.

Del 23 de septiembre al 21 de octubre de 2023, ¡la exposición de profesores del Espace Henri Matisse tendrá lugar en la galería! Estos apasionados artistas y profesores son también creadores consumados que han ampliado los límites del arte a través de su inspirador trabajo. Gratuito, no es necesario reservar.

Vom 23. September bis zum 21. Oktober 2023 findet die Ausstellung der Lehrer des Espace Henri Matisse in der Galerie statt! Diese leidenschaftlichen Künstler und Lehrer, sind auch versierte Schöpfer, die durch ihre inspirierende Arbeit die Grenzen der Kunst erweitert haben. Kostenlos, ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise