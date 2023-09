Les bijoux de Dominique Kozdras 101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble, 26 décembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Venez découvrir les bijoux et créations colorées en pâte fimo de ce créateur, tout un large choix pour offrir ou se faire plaisir tout simplement..

2023-12-26 fin : 2024-01-01 19:00:00. EUR.

101 rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover this designer’s jewelry and colorful creations in fimo clay, a wide choice for gifts or simply to treat yourself.

Venga a descubrir las joyas y coloridas creaciones en fimo de esta diseñadora, una amplia selección para regalar o simplemente para darse un capricho.

Entdecken Sie die farbenfrohen Schmuckstücke und Kreationen aus Fimo-Paste dieses Designers, eine große Auswahl zum Verschenken oder um sich einfach selbst eine Freude zu machen.

