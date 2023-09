Exposition – Sacs de Florence Mallavergne 101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble, 12 décembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Sacs, poupées, marque-pages… Que des créations originales pour petits et grands. Ce que vous chercher est surement parmi ceux exposés..

2023-12-12 fin : 2023-12-18 12:00:00. EUR.

101 rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Bags, dolls, bookmarks… Original creations for young and old. What you’re looking for is sure to be among those on display.

Bolsos, muñecas, marcapáginas… Creaciones originales para grandes y pequeños. Seguro que lo que busca está entre lo que se expone.

Taschen, Puppen, Lesezeichen … Alles originelle Kreationen für Groß und Klein. Was Sie suchen, ist sicher unter den ausgestellten Produkten zu finden.

