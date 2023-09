Exposition d’Agnès Castelli 101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble, 21 novembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Curieuse des autres, curieuse des richesses naturelles Agnès Castelli s’inspire de ces rencontres pour réaliser ses oeuvres..

2023-11-21 fin : 2023-11-27 19:00:00. EUR.

101 rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Curious about others, curious about nature’s riches, Agnès Castelli draws inspiration from these encounters to create her works.

Curiosa por conocer a otras personas y los recursos naturales, Agnès Castelli se inspira en estos encuentros para crear sus obras.

Neugierig auf andere, neugierig auf den Reichtum der Natur Agnes Castelli lässt sich von diesen Begegnungen zu ihren Werken inspirieren.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg