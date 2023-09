Exposition – Michèle MUNIER Gravures, dessins et monotypes 101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble, 24 octobre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

L’artiste alsacienne Michèle Munier expose ses puissantes gravures, dessins et monotypes. Venez à sa rencontre pour découvrir sa technique..

2023-10-24 fin : 2023-10-30 18:00:00. 0 EUR.

101 rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Alsatian artist Michèle Munier exhibits her powerful etchings, drawings and monotypes. Come and meet her to discover her technique.

La artista alsaciana Michèle Munier expone sus impactantes grabados, dibujos y monotipos. Venga a conocerla y descubra su técnica.

Die elsässische Künstlerin Michèle Munier stellt ihre kraftvollen Radierungen, Zeichnungen und Monotypien aus. Treffen Sie sie und lernen Sie ihre Technik kennen.

