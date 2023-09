Exposition – Bijoux de Christine Lichtle 101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Exposition – Bijoux de Christine Lichtle 101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble, 17 octobre 2023, Kaysersberg Vignoble. Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin La créatrice Christine Lichtlé expose ses magnifiques bijoux artisanaux : boucles d’oreille, bracelets, colliers…en différents matériaux..

2023-10-17 fin : 2023-10-23 19:00:00. EUR.

101 rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Designer Christine Lichtlé exhibits her magnificent handcrafted jewelry: earrings, bracelets, necklaces…in a variety of materials. La diseñadora Christine Lichtlé expone sus magníficas joyas artesanales: pendientes, pulseras, collares… en diversos materiales. Die Designerin Christine Lichtlé stellt ihren wunderschönen handgefertigten Schmuck aus: Ohrringe, Armbänder, Halsketten…aus verschiedenen Materialien. Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu 101 rue du Général De Gaulle Adresse 101 rue du Général De Gaulle Ville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin Lieu Ville 101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble latitude longitude 48.13991922;7.261143931

101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg vignoble/