Les chapeaux de Lilichatok et les bijoux de Chrstine Lichtlé 101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble, 10 octobre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Découvrez les bijoux en cuivre, émail ou encore pierres semi précieuses de Christine Lichtle et les couvre-chefs uniques et colorés de Lilichatok..

2023-10-10 fin : 2023-10-16 18:30:00. EUR.

101 rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Discover jewelry in copper, enamel and semi-precious stones by Christine Lichtle and unique, colorful headwear by Lilichatok.

Descubra las joyas de cobre, esmalte y piedras semipreciosas de Christine Lichtle, y los singulares y coloridos tocados de Lilichatok.

Entdecken Sie den Schmuck aus Kupfer, Emaille oder auch Halbedelsteinen von Christine Lichtle und die einzigartigen und farbenfrohen Kopfbedeckungen von Lilichatok.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg