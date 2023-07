Exposition – Les vêtements de Claudine Henry 101 rue du Général De Gaulle Kaysersberg Vignoble, 4 juillet 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

La créatrice propose tous types de vêtements, robes, jupes, pantalon, manteaux… intégralement réalisés par ses soins. Venez découvrir son univers..

2023-07-04 fin : 2023-07-10 18:00:00. EUR.

101 rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



The designer offers all types of garments, dresses, skirts, pants, coats? all made by her. Come and discover her world.

La diseñadora ofrece todo tipo de ropa, vestidos, faldas, pantalones, abrigos, etc. todo hecho por ella. Ven y descubre su mundo.

Die Designerin bietet alle Arten von Kleidungsstücken an: Kleider, Röcke, Hosen, Mäntel usw., die alle von ihr selbst hergestellt werden. Entdecken Sie ihre Welt.

