Exposition – Céramiques de Florence Bottazzi 101 Rue du Général de Gaulle, 6 juin 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Venez découvrir les créations contemporaines et uniques de l’artiste plasticienne Florence Bottazzi..

2023-06-06 à ; fin : 2023-06-12 18:00:00. EUR.

101 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover the unique contemporary creations of visual artist Florence Bottazzi.

Venga a descubrir las creaciones contemporáneas únicas de la artista plástica Florence Bottazzi.

Entdecken Sie die zeitgenössischen und einzigartigen Kreationen der bildenden Künstlerin Florence Bottazzi.

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg