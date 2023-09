Salon du Palais Gourmand 101 Rue du Commandant le Prieur Saint-Raphaël, 24 novembre 2023, Saint-Raphaël.

Saint-Raphaël,Var

La 29ème Edition du » Salon qui met l’eau à la bouche » ouvrira ses portes du 24 au 27 novembre 2023 au Palais des Congrès de Saint-Raphaël..

2023-11-24 10:00:00 fin : 2023-11-27 19:00:00. EUR.

101 Rue du Commandant le Prieur Palais des Congrès

Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The 29th edition of the « Mouth-watering Trade Fair » will open its doors from November 24 to 27, 2023 at the Palais des Congrès in Saint-Raphaël.

La 29ª edición de la « feria de la boca agua » abrirá sus puertas del 24 al 27 de noviembre de 2023 en el Palacio de Congresos de Saint-Raphaël.

Die 29. Ausgabe der « Messe, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt » wird vom 24. bis 27. November 2023 im Palais des Congrès in Saint-Raphaël eröffnet.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de tourisme de Saint-Raphaël