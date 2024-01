Masterclass 101 Rue du Bourg Fuissé, samedi 3 février 2024.

Fuissé Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 18:00:00

fin : 2024-02-03 22:00:00

Venez participer à nos premières Masterclass.

Visite et présentation de notre domaine, du matériel de production et des caves.

Echanges autour des enjeux viti-vinicoles.

Dégustation et Mâchon.

Ouvert à tous – Inscription par mail, 20 places par date.

EUR.

101 Rue du Bourg Domaine LUQUET depuis 1878

Fuissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)