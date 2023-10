EXPOSITION « ŒIL DU MONDE » 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre EXPOSITION « ŒIL DU MONDE » 101 rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre, 5 décembre 2023, Sucé-sur-Erdre. Sucé-sur-Erdre,Loire-Atlantique Découvrez ou redécouvrez les 12 maisons d’édition indépendantes.

101 rue de la Mairie Médiathèque

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discover or rediscover 12 independent publishing houses
Descubra o redescubra las 12 editoriales independientes
Entdecken oder wiederentdecken Sie die 12 unabhängigen Verlagshäuser

