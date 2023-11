Atelier sculpture « taille ton edelweiss » 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc, 27 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Apprenez à tailler un edelweiss à partir d’une buchette de bois avec un couteau Opinel made in Savoie et emportez votre chef d’œuvre !.

2023-12-27 13:30:00 fin : 2023-12-27 17:30:00. .

101 rte du village Maison de Village d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Learn how to carve an edelweiss from a wooden log using an Opinel knife made in Savoie, and take your masterpiece home with you!

Aprenda a tallar un edelweiss a partir de un tronco de madera utilizando un cuchillo Opinel fabricado en Saboya, ¡y llévese su obra maestra a casa!

Lernen Sie, mit einem Opinel-Messer made in Savoyen ein Edelweiß aus einer Holzschindel zu schnitzen und nehmen Sie Ihr Meisterwerk mit!

