Exposition photos « Chamonix : des champions au Jeux Olympiques » 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc, 16 décembre 2023 07:00, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Organisée dans le cadre du centenaire des premiers Jeux Olympiques d’hiver par la Maison de la Mémoire et du Patrimoine, cette exposition présente le parcours olympique de quatorze athlètes originaires de la vallée de Chamonix, de 1924 à aujourd’hui..

2023-12-16 fin : 2023-06-29 . .

101 rte du village Maison de Village d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the Maison de la Mémoire et du Patrimoine to mark the centenary of the first Winter Olympics, this exhibition presents the Olympic careers of fourteen athletes from the Chamonix valley, from 1924 to the present day.

Organizada por la Maison de la Mémoire et du Patrimoine con motivo del centenario de los primeros Juegos Olímpicos de Invierno, esta exposición presenta la carrera olímpica de catorce atletas del valle de Chamonix, desde 1924 hasta nuestros días.

Diese Ausstellung, die im Rahmen des hundertjährigen Jubiläums der ersten Olympischen Winterspiele vom Maison de la Mémoire et du Patrimoine organisiert wurde, zeigt die olympische Laufbahn von vierzehn Athleten aus dem Chamonix-Tal von 1924 bis heute.

