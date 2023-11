Le petit salon du livre 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc, 9 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Venez découvrir des auteures et auteurs du Mont-Blanc, du valdôtain et du valais, dénicher un livre que vous pourrez faire dédicacer pour offrir à Noël..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

101 rte du village Maison de Village d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover authors from the Mont-Blanc, Valle d’Aosta and Valais regions, and find a book that you can have signed as a Christmas gift.

Venga a descubrir a los autores de las regiones del Mont-Blanc, Valle de Aosta y Valais, y encuentre un libro que le podrán firmar como regalo de Navidad.

Entdecken Sie Autorinnen und Autoren aus dem Mont-Blanc, dem Aostatal und dem Wallis, suchen Sie nach einem Buch, das Sie signieren lassen können, um es zu Weihnachten zu verschenken.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc