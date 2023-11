Exposition : L’eau, le vent, la glace 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc, 6 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Autodidacte dans la vie et dans mes loisirs. J’ai toujours dessiné, peint, pratiqué le théâtre en amateur et la photo qui elle a toujours été présente sans que j’imagine un jour pouvoir l’exposer..

2023-12-06 09:30:00 fin : 2023-03-31 17:00:00. .

101 rte du village Maison de Village d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Self-taught in life and in my hobbies. I’ve always drawn, painted, practised amateur theater and photography, which has always been present but I never imagined one day being able to exhibit it.

Autodidacta en la vida y en mis aficiones. Siempre he dibujado, pintado, practicado teatro aficionado y la fotografía, que siempre me ha acompañado, aunque nunca imaginé poder exponerla algún día.

Ich bin Autodidaktin im Leben und in meiner Freizeit. Ich habe schon immer gezeichnet, gemalt, Amateurtheater gespielt und fotografiert, ohne dass ich mir vorstellen konnte, sie jemals auszustellen.

