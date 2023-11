Comités de Villages – Argentière, La Joux, Les Îles, Les Grassonnets, Les Chosalets, Montroc et Le Tour 101 Rte du Village Chamonix-Mont-Blanc, 23 novembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Venez participer et échanger avec vos élus sur des sujets qui vous concernent.

2023-11-23 18:30:00 fin : 2023-11-23 . .

101 Rte du Village Salle communale d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Take part in discussions with your elected representatives on subjects that concern you

Venga y participe en los debates con sus representantes electos sobre los temas que le preocupan

Nehmen Sie teil und tauschen Sie sich mit Ihren gewählten Vertretern über Themen aus, die Sie betreffen

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc