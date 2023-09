EXPOSITION SECOURS SUR LE MASSIF 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc, 4 octobre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Embarquez-vous au cœur des missions de secours dans le Massif du Mont Blanc auprès des secouristes du PGHM Chamonix, des médecins «montagne» HPMB et des équipages de Choucas74 et Dragon74.

Une immersion photographique dans leur engagement au quotidien..

2023-10-04 09:30:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

101 rte du village Maison de Village d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Embark on a journey to the heart of rescue missions in the Mont Blanc Massif, with PGHM Chamonix rescuers, HPMB mountain doctors and the crews of Choucas74 and Dragon74.

A photographic immersion in their daily commitment.

Embárquese en un viaje al corazón de las misiones de rescate en el macizo del Mont Blanc con los socorristas de la PGHM de Chamonix, los médicos de montaña de la HPMB y las tripulaciones de Choucas74 y Dragon74.

Una inmersión fotográfica en su compromiso cotidiano.

Begeben Sie sich mit den Rettungshelfern der PGHM Chamonix, den Bergärzten HPMB und den Besatzungen von Choucas74 und Dragon74 in das Herz der Rettungsmissionen im Mont-Blanc-Massiv.

Ein fotografisches Eintauchen in ihren täglichen Einsatz.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc