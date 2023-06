Conférence Chauves-Souris 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc, 2 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Les chauves-souris des mammifères nocturnes qui ont tant de choses à nous apprendre. Mangeur d’insectes, écholocalisation: présentation de leur biologie..

2023-08-02 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-02 19:30:00. .

101 rte du village Maison de Village d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Bats are nocturnal mammals with so much to teach us. Insect-eating, echolocation: an introduction to their biology.

Los murciélagos son mamíferos nocturnos con mucho que enseñarnos. Insectívoros, ecolocalizadores: una presentación de su biología.

Fledermäuse sind nachtaktive Säugetiere, die uns viel zu erzählen haben. Ein Überblick über ihre Biologie.

