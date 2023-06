EXPOSITION AQUARELLE CASSY 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc, 1 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Exposition et vente d’Aquarelles originales – vente de cartes postales représentant les aquarelles et de reproductions en petits formats des originaux sur papier aquarelle..

2023-08-01 à 09:30:00 ; fin : 2023-08-12 18:00:00. .

101 rte du village Maison de Village d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition and sale of original watercolors – sale of postcards featuring the watercolors and small-format reproductions of the originals on watercolor paper.

Exposición y venta de acuarelas originales – venta de postales que representan las acuarelas y pequeñas reproducciones de los originales en papel de acuarela.

Ausstellung und Verkauf von Original-Aquarellen – Verkauf von Postkarten, auf denen die Aquarelle abgebildet sind, und kleinformatigen Reproduktionen der Originale auf Aquarellpapier.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc