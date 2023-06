ARGENTRAIL – 7ème EDITION 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc, 23 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Venez soutenir les traileurs pour la 7ème édition de l’Argentrail !

Course nature en montagne et en autonomie – trail de montagne. Parcours à la portée du plus grand nombre et panorama époustouflant ambiance simple et agréable. Buvette.

2023-07-23 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-23 15:30:00. .

101 rte du village Maison de Village d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and support our runners for the 7th edition of the Argentrail!

Self-guided mountain trail race. Course accessible to all and breathtaking panorama. Simple, pleasant atmosphere. Refreshment stand

¡Ven a apoyar a los corredores de la 7ª edición del Argentrail!

Una carrera autónoma de trail de montaña. El recorrido es accesible al mayor número de personas posible, las vistas son impresionantes y el ambiente es sencillo y agradable. Puesto de avituallamiento

Unterstützen Sie die Trailrunner bei der 7. Ausgabe des Argentrail!

Naturlauf in den Bergen und in Eigenregie – Bergtrail. Strecken für möglichst viele und atemberaubendes Panorama. Einfache und angenehme Atmosphäre. Getränkestand

