Fête de la Transhumance 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc, 21 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Transhumance d’environ 800 chèvres et brebis le Tour / Argentière / Alpage de la Flégère.

Marché des artisans et producteurs locaux en musique !

Parking des Grands-Montets > 5mn à pieds du centre du Village d’Argentière

2023-07-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-21 16:00:00. .

101 rte du village Maison de Village d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Transhumance of around 800 goats and sheep from Le Tour / Argentière / Alpage de la Flégère.

Local craftsmen and producers market with music!

Parking des Grands-Montets > 5-minute walk from Argentière village center.

Trashumancia de unas 800 cabras y ovejas de Le Tour / Argentière / Alpage de la Flégère.

Mercado de artesanos y productores locales con música.

Aparcamiento Grands-Montets > 5 minutos a pie del centro de Argentière

Transhumanz von ca. 800 Ziegen und Schafen le Tour / Argentière / Alpage de la Flégère.

Markt der lokalen Handwerker und Produzenten mit Musik!

Parkplatz Grands-Montets > 5 Min. zu Fuß vom Dorfzentrum von Argentière.

