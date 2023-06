EXPOSITION LE MONT-BLANC ET SON MASSIF 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc, 11 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Une douzaine de peintres expriment leur sentiment de la montagne devant les sommets emblématiques du massif ou ses vallées magiques. 70 huiles sur toile, panneaux ou cartons, aquarelles, dessins, acryliques et techniques mixtes..

2023-07-11 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-29 18:00:00. .

101 rte du village Maison de Village d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



A dozen painters express their feelings about the mountains, from their iconic peaks to their magical valleys. 70 oil paintings on canvas, panel or board, watercolors, drawings, acrylics and mixed media.

Una docena de pintores expresan sus sentimientos sobre las montañas, desde las cumbres emblemáticas del macizo hasta sus valles mágicos. 70 óleos sobre lienzo, paneles o cartón, acuarelas, dibujos, acrílicos y técnicas mixtas.

Ein Dutzend Maler drücken ihr Gefühl für die Berge vor den symbolträchtigen Gipfeln des Massivs oder seinen magischen Tälern aus. 70 Ölgemälde auf Leinwand, Tafeln oder Karton, Aquarelle, Zeichnungen, Acrylgemälde und Mischtechniken.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc