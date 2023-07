Conférence Ruptures rocheuses dans les Aiguilles Rouges 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc, 4 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

La conférence présentera l’état des recherches menées par Léa Courtial-Manent sur le rôle des facteurs qui conduisent aux déstabilisations rocheuses en moyenne et haute montagne afin de préciser quels aléas gravitaires peuvent affecter nos massifs..

2023-07-04 18:00:00 fin : 2023-07-04 . .

101 rte du village Maison de Village d’Argentière

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The conference will present Léa Courtial-Manent?s research into the role of factors leading to rock destabilization in mid- and high-mountain areas, with a view to identifying the gravity-related hazards that can affect our mountain ranges.

La conferencia presentará las investigaciones de Léa Courtial-Manent sobre el papel de los factores que provocan la desestabilización de las rocas en zonas de media y alta montaña, con vistas a identificar los riesgos relacionados con la gravedad que pueden afectar a nuestras cordilleras.

Die Konferenz wird den Stand der Forschung von Léa Courtial-Manent über die Rolle der Faktoren, die zu Felsdestabilisierungen in Mittel- und Hochgebirgen führen, vorstellen, um zu klären, welche gravitativen Gefahren unsere Bergmassive betreffen können.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc