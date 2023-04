Visite guidée de la brasserie Fabrik 2 Bulles 101 Route d’Yvetot, 12 août 2023, Amfreville-les-Champs.

A deux bulles de chez vous, faites un saut chez Fabrik 2 Bulles, Brasserie Artisanale Bio qui vous fera découvrir leur passion et façon de travailler. Bières artisanales certifiées biologiques mais également limonades artisanales bio.

Visite guidée par la propriétaire, suivie d’une dégustation.

5 euros par personne.

2023-08-12 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-12 . .

101 Route d’Yvetot

Amfreville-les-Champs 76560 Seine-Maritime Normandie



Two bubbles away from your home, drop by Fabrik 2 Bulles, an organic craft brewery that will make you discover their passion and way of working. Certified organic craft beers but also organic craft lemonades.

Guided tour by the owner, followed by a tasting.

5 euros per person

A dos burbujas de su casa, pásese por Fabrik 2 Bulles, una cervecería artesanal ecológica donde podrá descubrir su pasión y su forma de trabajar. Cervezas artesanales ecológicas certificadas, pero también limonadas artesanales ecológicas.

Visita guiada por el propietario, seguida de una degustación.

5 euros por persona

Nur zwei Blasen von Ihrem Haus entfernt können Sie bei Fabrik 2 Bulles vorbeischauen, einer handwerklichen Bio-Brauerei, die Ihnen ihre Leidenschaft und Arbeitsweise näherbringen wird. Hier gibt es zertifizierte handwerklich hergestellte Bio-Biere, aber auch handwerklich hergestellte Bio-Limonaden.

Führung durch die Besitzerin, gefolgt von einer Verkostung.

5 Euro pro Person

