L’ECHAPPÉE LIRE 101 route du Village Chamonix-Mont-Blanc, 11 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Lecture dans le jardin de la Maison de Village à Argentière par des bénévoles de l’Association Lire et Faire Lire 74.

2023-07-11 à 16:30:00 ; fin : 2023-07-11 17:30:00. .

101 route du Village JARDIN DE LA MAISON DE VILLAGE

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Reading in the garden of the Maison de Village in Argentière by volunteers from the Association Lire et Faire Lire 74.

Lectura en el jardín de la Maison de Village de Argentière por voluntarios de la Asociación Lire et Faire Lire 74

Lesung im Garten des Dorfhauses in Argentière durch Freiwillige des Vereins Lire et Faire Lire 74

