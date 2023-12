Arb’en Folie 101 Route de la Mer Dénestanville, 1 décembre 2023, Dénestanville.

Dénestanville,Seine-Maritime

Quoi de mieux pour se réchauffer qu’un peu d’activités sportives et surtout une bonne tartiflette et du vin chaud !

Arb’aventure vous propose une journée conviviale avec 9 activités au choix, 1 tournoi, des lots à gagner, et une tartif’ et du vin chaud !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

101 Route de la Mer Arb’Aventure

Dénestanville 76590 Seine-Maritime Normandie



What better way to warm up than with a few sporting activities and, above all, a good tartiflette and mulled wine!

Arb’aventure offers you a convivial day with 9 activities to choose from, 1 tournament, prizes to win, and tartiflette and mulled wine!

Qué mejor manera de entrar en calor que con un poco de deporte y, sobre todo, ¡una buena tartiflette y vino caliente!

Arb’aventure le propone una jornada amistosa con 9 actividades para elegir, 1 torneo, premios para ganar, ¡y una tartiflette y vino caliente!

Was gibt es Besseres, um sich aufzuwärmen, als ein paar sportliche Aktivitäten und vor allem ein gutes Tartiflette und Glühwein!

Arb’aventure bietet Ihnen einen geselligen Tag mit 9 Aktivitäten zur Auswahl, 1 Turnier, Preisen zu gewinnen und einer Tartif’ und Glühwein!

